Για την εκπληκτική μεταμόρφωση της Γκρέτα Τούνμπεργκ από ένα σχεδόν αμίλητο 11χρονο κορίτσι στην πιο ισχυρή φωνή του πλανήτη για την κλιματική αλλαγή μίλησε η μητέρα της.

Σε ένα συγκινητικό κείμενο, η Μαλένα Έρνμαν περιγράφει πώς η κόρη της έφτασε να διαγνωστεί με αυτισμό και πώς ο ακτιβισμός την βοήθησε να ξεπεράσει μια διατροφική διαταραχή.

Η μητέρα γράφει για τις πρώτες ενδείξεις πως η μεγαλύτερη κόρη της ήταν άρρωστη σε αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν στον Observer από το «Our House is on Fire: Scenes of a Family and a Planet in Crisis», ένα βιβλία για ολόκληρη την οικογένεια Τούνμπεργκ.

«Βυθιζόταν αργά σε ένα είδος σκότους», λέει η μητέρα της. «Σταμάτησε να παίζει πιάνο, σταμάτησε να γελάει, να μιλάει. Και μετά σταμάτησε να τρώει».

Η Μαλένα Έρνμαν είχε εκπροσωπήσει την Σουηδία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2009 στη Μόσχα με το τραγούδι «La voix», τερματίζοντας 21η.

Η Μαλένα Έρνμαν, γνωστή τραγουδίστρια της σουηδικής όπερας, με τον σύζυγό της, Σβάντε Τούνμπεργκ, που είναι ηθοποιός, πάλεψαν πολύ για να διαχειριστούν την σιωπή της κόρης τους αλλά και την άρνησή της να φάει ο,τιδήποτε άλλο εκτός από πολύ μικρές ποσότητες ρυζιού, αβοκάντο και νιόκι.

Μέσα σε δυο μήνες η Γκρέτα έχασε δέκα κιλά και ήταν στο όριο να εισαχθεί σε νοσοκομείο πριν τελικά κάνει εκείνη την τεράστια μεταστροφή στην ζωή της. Ωστόσο, ακόμη και όταν επέστρεψε στο σχολείο, ο πατέρας της συνειδητοποίησε πως η κόρη του δεχόταν bullying. «Το σχολείο δεν δείχνει κατανοήση», γράφει η Έρνμαν. «Η αντίληψή τους για την κατάσταση είναι διαφορετική. Στο σχολείο πιστεύουν πως είναι λάθος της Γκρέτα», συνεχίζει.

Αφού πήρε μερικά κιλά, η Γκρέτα διαγνώστηκε από ψυχιάτρους με «υπερ-λειτουργικό» αυτισμό, τον οποίο η μητέρα της περιγράφει ως σύνδρομο Άσπεργκερ, καθώς επίσης και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Το πάθος της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ήρθε μετά από μια ταινία, που προβλήθηκε στην τάξη της, σχετικά με τα σκουπίδια στους ωκεανούς, «ένα νησί από πλαστικό» στον νότιο Ειρηνικό. Μετά το μάθημα, ενώ η Γκρέτα ήταν φανερά ταραγμένη και ανήσυχοι, οι υπόλοιποι συμμαθητές της είχαν απλώς ενθουσιαστεί με ένα ταξίδι τους δασκάλου τους στη Νέα Υόρκη και πτήσεις προς Ταϊλάνδη και Βιετνάμ.

«Η Γκρέτα δεν μπορεί να συμβιβάσει τίποτε από όλα αυτά με ό,τι είχε δει μόλις. Είδε ό,τι οι υπόλοιποι από εμάς δεν θέλουμε να δούμε. Ήταν σαν να μπορούσε να δεις τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με γυμνό μάτι», λέει η μητέρα της.

Ο Σβάντε Τούνμπεργκ είναι πολύ συνδεδεμένος με το έργο της κόρης του, Γκρέτα και την συνοδεύει όπου πηγαίνει.

Το καλοκαίρι του 2018, η Γκρέτα έκανε την πρώτη της απεργία στο σχολείο, και κρατώντας ένα χειροποίητο πλακάτ, στάθηκε έξω το γραφείο του Σουηδού πρωθυπουργού. Όταν άρχισαν να εμφανίζονται περισσότεροι ακτιβιστές, ο πατέρας της προσπάθησε να την μεταπείσει να επιστρέψει σπίτι, γνωρίζοντας το συναισθηματικό κόστος που είχε για εκείνη. Ωστόσο η Γκρέτα αρνήθηκε και ο χρόνος της με άλλους ανθρώπους την επηρέασε με έναν αναπάντεχο τρόπο.

Την τρίτη ημέρα, ένας ακτιβιστής της Greenpeace πρόσφερε στην Γκρέτα μερικά βίγκαν νουντλς. «Τρώει μια μικρή μπουκιά. Και άλλη μία. Κανείς δεν αντιδρά σε ό,τι συμβαίνει. Γιατί να το κάνουν άλλωστε; Η Γκρέτα συνεχίζει να τρώει. Όχι απλώς μερικές μπουκιές αλλά ολόκληρο το πιάτο», εξηγεί η μητέρα της.

Η Γκρέτα θα βρεθεί αυτήν την εβδομάδα στη Βρετανία για να συμμετέχει στην πορεία Bristol Youth Strike 4 Climate. «Είμαστε όλοι τόσο ενθουσιασμένοι στη ιδέα πως θα την ακούσουμε να μιλήσει. Θα ήθελα πολύ να την γνωρίσω επειδή είναι ιδρύτρια αυτού του κινήματος και τόσο σημαντική για εκείνο- είναι είδωλο παρόλο που είναι μιρκίτερη από εμένα», δήλωσε η 17χρονη Μίλι Σίμπσον.

Με πληροφορίες από Guardian