Η PETA σταματά την θρυλική καμπάνια «I'd Rather Go Naked Than Wear Fur» κατά της αληθινής γούνας, προκειμένου «να εστιάσει σε άλλους τομείς όπου τα ζώα χρειάζονται ακόμη τεράστια βοήθεια».

Η διάσημη καμπάνια ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, το 1990, με το ροκ συγκρότημα The Go-Go να ποζάρει για την πρώτη αφίσα, η οποία πωλείτο τότε σε συναυλίες ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για την PETA.

The Go-Go

Λίγο αργότερα, οι Christy Turlington, Tyra Banks και Marcus Schenkenberg έγιναν τα πρώτα σουπερμόντελ που φωτογραφήθηκαν χωρίς ρούχα για την καμπάνια.

Christy Turlington

Tyra Banks

Από την δεκαετία του '90, η αποκάλυψη της διαφημιστικής πινακίδας «I'd Rather Go Naked Than Wear Fur» στην Times Square, στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης αναδείχθηκε σε σήμα κατατεθέν της εκδήλωσης, με πρωταγωνιστές σταρ όπως οι Pamela Anderson, Taraji P. Henson, Wendy Williams και P!nk.

Pamela Anderson

Οι γυμνές φωτογραφίσεις για λογαριασμό της PETA και των δικαιωμάτων των ζώων έγιναν μέσα στα χρόνια σχεδόν συνήθεια δια δεκάδες διάσημους, ανάμεσά τους οι Christina Applegate, Eva Mendes, Dennis Rodman, Olivia Munn και Tommy Lee.

Christina Applegate

Eva Mendes

Dennis Rodman

«Αυτό είναι το σώμα μου. Είναι δικό μου για να το κάνω ό,τι θέλω. Και σήμερα, το χρησιμοποιώ για να υπερασπιστώ τα ζώα και το δικαίωμά τους να υπάρχουν όπως θέλουν- με το δέρμα πάνω τους, φυσικά. Η γύμνια μου στέλνει όμως και ένα πιο δυνατό μήνυμα. Ως ηθοποιός συνήθως χαμηλών τόνων, ξαφνικά βρέθηκα να ανησυχώ επειδή ο μοντέρνος φεμινισμός έχει προκαλέσει σύγχυση σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι μπερδεύουν το σέξι με το σεξιστικό», είχε δηλώσει η Gillian Anderson, που φωτογραφήθηκε κάποτε γυμνή για την PETA με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Gillian Anderson

Η Kim Basinger ήταν από τις πρώτες που συμμετείχαν στην καμπάνια και πολύ πρόσφατα έκανε το ίδιο η κόρη της, Ireland Basinger-Baldwin.

Kim Basinger

Ireland Basinger-Baldwin

Μετά από 30 χρόνια, η PETA ανακοίνωσε πως αποφάσισε να τερματίσει την καμπάνια, κάνοντας λόγο για ιστορική στιγμή. «Σχεδόν κάθε κορυφαίος σχεδιαστής σταμάτησε την χρήση αληθινής γούνας, η Καλιφόρνια την απαγόρευσε, η Βασίλισσα Ελισάβετ την απαρνήθηκε και τώρα ο μεγαλύτερος οίκος δημοπρασιών γούνας στην Βόρεια Αμερική κήρυξε πτώχευση», δήλωσε ο Dan Mathews, αντιπρόεδρος της PETA, που είχε συλλάβει την ιδέα για την καμπάνια. «Με την αληθινή γούνα να έχει πάρει την κατιούσα, η PETA θα επεκτείνει τις προσπάθειές της για να εκθέσει το βίαιο εμπόριο δέρματος και μαλλιού», πρόσθεσε.

Βίντεο από την θρυλική καμπάνια «I'd Rather Go Naked Than Wear Fur» της PETA: