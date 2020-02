Drones χρησιμοποιούν οι Αρχές της Κίνας, ώστε να προειδοποιήσουν τους κατοίκους περιοχών για τους κινδύνους εξάπλωσης του κοροναϊού και να τους πείσουν να μείνουν στα σπίτια τους.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Global Times δείχνει ένα drone που πετάει πάνω από χωριά στη Μογγολία, ενώ ακούγεται μια φωνή να δίνει εντολές. Μία ηλικιωμένη γυναίκα φαίνεται να κοιτάζει το drone με αμηχανία, καθώς η φωνή ακούγεται να λέει «ναι, θεία, αυτή είναι το drone που σου μιλάει, δεν πρέπει να περπατάς χωρίς να φοράς μάσκα».

Ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Weibo έδειξε μια ομάδα ανθρώπων που παίζουν σε εξωτερικό χώρο ένα χωριό νοτιοδυτικά της χώρας. Το drone τους καλεί να σταματήσουν το παιχνίδι. Ένα ξεχωριστό βίντεο που δημοσιεύτηκε πάλι από την Global Times φέρεται να δείχνει ένα drone να ψεκάζει με απολυμαντικό ψεκασμού σε μία προσπάθεια ελέγχου του κοροναϊού.

