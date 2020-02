Δεκάδες κοάλα βρέθηκαν νεκρά ή τραυματίστηκαν σε φυτεία ξυλείας στην αυστραλιανή πολιτεία της Βικτώριας, με το περιστατικό να προκαλεί οργή, ενώ ξεκίνησε έρευνα από αξιωματούχους.

Οι ευκάλυπτοι Blue Gum, ένας σημαντικός βιότοπος γα τα κοάλα, συλλέχθηκαν από τη φυτεία το Δεκέμβριο και στην έκταση έμειναν μόνο λίγα απομονωμένα δένδρα. Κάποια κοάλα είχαν λιμοκτονήσει στα δέντρα και άλλα σκοτώθηκαν από μπουλντόζες. Περίπου 80 κοάλα που επέζησαν έχουν απομακρυνθεί και φροντίζονται.

Οι θάνατοι έρχονται ενώ δεκάδες χιλιάδες κοάλα σκοτώθηκαν στις πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει την Αυστραλία και το περιστατικό αυτό προκαλεί αντιδράσεις καθώς δείχνει πως πίσω από τη σφαγή των μαρσιποφόρων κρύβεται ανθρώπινη αμέλεια και παρανομία.

Friends, there is a distressing situation unfolding in Victoria and it has nothing to do with bushfires. Heartbreaking photos of injured and dead koalas from a razed Bluegum Plantation in Portland are circulating across social media. [thread] pic.twitter.com/vLOz0WH1xt

Μετά την αποψίλωση τον Δεκέμβριο, υπήρξαν αναφορές που έκαναν λόγο για εκατοντάδες πεινασμένα κοάλα, σύμφωνα με την περιβαλλοντική ομάδα Friends of the Earth Australia. «Οι άνθρωποι έγιναν μάρτυρες το πως οι μπουλντόζες στοίβαζαν νεκρά κοάλα», ανέφερε η οργάνωση που έχε απευθυνθεί στις αρχές και συνοδεύει την καταγγελία με ντοκουμέντα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Υδάτων και Πολεοδομίας δήλωσε ότι ήταν διατεθειμένο να ασκήσει δίωξη για το περιστατικό. Η κάτοικος Έλεν Όκλεϊ, η οποία σήμανε για πρώτη φορά τον συναγερμό την Τετάρτη, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook, λέγοντας ότι είχε δει νεκρά κοάλα στην περιοχή.

«Υπάρχουν κοάλα που βρίσκονται εκεί νεκρά», είπε. «Οι μητέρες σκοτώθηκαν και τα μικρά μωρά τους, η Αυστραλία πρέπει να ντρέπεται για αυτό, χρειαζόμαστε βοήθεια».

Η ομάδα προστασίας των ζώων Animals Australia δήλωσε ότι έχει στείλει ομάδες στην περιοχή για να «σώσει όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα πολύτιμα ζώα». Με την υποστήριξη των τοπικών αρχών και των φροντιστών της άγριας ζωής, οι κτηνίατροι επιδιώκουν να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα πολύτιμα ζώα.

With the support of local authorities and wildlife carers, Vets are seeking to save as many of these precious animals as possible. We appreciate the of concern from so many caring people, but please know there is no need for further volunteers.



We will update when we can. 💔🐨 pic.twitter.com/ckBCmyOiWq