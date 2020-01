Μόλις λίγες ώρες πριν το επίσημο Brexit, oι ευρωπαϊκοί θεσμοί άρχισαν την υποστολή της βρετανικής σημαίας από τον ιστό της, ξεκινώντας από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Δύο ανώτεροι υπάλληλοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, χρειάστηκαν λιγότερο από ένα λεπτό για να κατεβάσουν τη σημαία, να την διπλώσουν και να αποχωρήσουν χωρίς να κάνουν κανένα σχόλιο.

What a moment - the UK flag has just been taken down at the EU Council building in Brussels pic.twitter.com/EzvGwwzM1Z — Andrew Connell (@andrewiconnell) January 31, 2020





Μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα Βρυξελλών) θα υποσταλούν επίσης οι σημαίες της Βρετανίας στις έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες.

Από την άλλη, νωρίτερα υπεστάλη η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Βρετανίας στις Βρυξέλλες.





Στις φλόγές σημαία της ΕΕ

Νωρίτερα, ένας υποστηρικτής του Brexit έκαψε σήμερα μια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίπλα στην Ντάουνινγκ Στριτ, στην καρδιά του Λονδίνου, την ώρα που άλλοι αποδοκίμαζαν διαδηλωτές υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, ώρες προτού η Βρετανία αποχωρήσει από την ΕΕ.

Περίπου 200-300 υποστηρικτές της ΕΕ βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα γιουχαΐσματα οπαδών του Brexit, καθώς πραγματοποίησαν πορεία από την Ντάουνινγκ Στριτ στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λονδίνο. Αστυνομικοί παρατάχθηκαν για να κρατήσουν σε απόσταση τις δύο ομάδες.

A #Brexit supporter has been spotted burning an EU flag near Downing Street#BrexitDay



Follow the latest Brexit updates here: https://t.co/qoe88BHvpA pic.twitter.com/3Vozz4y891 — LBC News (@LBCNews) January 31, 2020

Οι διαδηλωτές υπέρ του διαζυγίου του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες τραγουδούσαν "ντροπή σας ντροπή σας", "χαμένοι-χαμένοι" και "αντίο ΕΕ" στους ρυθμούς του τραγουδιού Auld Lang Syne

Βραδιά υποδοχής του Brexit με καλεσμένους στο Νο10

Βραδιά υποδοχής του Brexit θα φιλοξενήσει ο Μπόρις Τζόνσον, στην πρωθυπουργική κατοικία, σήμερα το βράδυ στις 9.00, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Έχουν προσκληθεί τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, σύμβουλοι και υπάλληλοι του Νο10, αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις της αποχώρησης, όπως επίσης και υποστηρικτές της καμπάνιας του 2016 για την αποχώρηση από την ΕΕ. Οι καλεσμένοι θα γιορτάσουν την αποχώρηση με παραδοσιακά εδέσματα από περιοχές της Βρετανίας και βρετανικό αφρώδες κρασί.