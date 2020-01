Οι αρχές στην Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι τεράστιες πυρκαγιές σαρώνουν τα νότια της Καμπέρα.

Είναι η χειρότερη απειλή πυρκαγιάς στο έδαφος εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η κύρια πυρκαγιά, στο νότο της περιοχής, καίει πάνω από 18.500 εκτάρια και οι κάτοικοι στα προάστια της Καμπέρα έχουν παροτρυνθεί να «παραμείνουν σε εγρήγορση» για ενδεχόμενες εκκενώσεις.

«Η περιοχή αντιμετωπίζει τώρα τη χειρότερη απειλή πυρκαγιάς από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2003», δήλωσε ο επικεφαλής υπουργός κ. Andrew Barr σε δημοσιογράφους την Παρασκευή. «Δεν υπάρχει πλέον υψηλότερη προτεραιότητα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή από την απειλή πυρκαγιών».



Η μικρή περιοχή, που βρίσκεται μεταξύ Σίδνεϊ και Μελβούρνης, έχει περίπου 400.000 κατοίκους. Το 2003, πυρκαγιές στα προάστια της Καμπέρα σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους, τραυμάτισαν 500 και κατέστρεψαν 470 σπίτια.

State of Emergency declared for ACT: it is imperative that everyone is prepared, even if you are not in an area of immediate danger. Find out more at: https://t.co/mKH0yseZ8p #stateofemergency #ACTESA #Canberra