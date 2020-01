Το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Μέση Ανατολή παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.



Ο πρόεδρος τον ΗΠΑ έκανε λόγο για «μια ρεαλιστική λύση δύο κρατών» για την επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, η οποία ωστόσο τόνισε πως θα θέτει ως όρο στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους εκ των άλλων μια «σαφή απόρριψη της τρομοκρατίας», ενώ θα ορίζει την Ιερουσαλήμ ως την «αδιαίρετη πρωτεύουσα του Ισραήλ».

«Το όραμά μου είναι μια ευνοϊκή ευκαιρία και για τις δύο πλευρές, μια ρεαλιστική λύση δύο κρατών που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ένα παλαιστινιακό κράτος για την ασφάλεια του Ισραήλ», δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο στην τελετή παρουσίασης του πολυαναμενόμενου σχεδίου, κάνοντας λόγο για ένα «τεράστιο βήμα προς την ειρήνη», το οποίο θα αποτελέσει μια βάση για απευθείας διαπραγματεύσεις.

Το «μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος» θα δει το φως της ημέρας μόνο κάτω από αρκετές «συνθήκες», συμπεριλαμβανομένης της «σαφούς απόρριψης της τρομοκρατίας». Θα μπορούσε να έχει «μια παλαιστινιακή πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», σημείωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης έτοιμες να «αναγνωρίσουν την ισραηλινή κυριαρχία σε κατεχόμενα εδάφη», την έκταση των οποίων ωστόσο δεν διευκρίνισε. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι έστειλε σήμερα επιστολή στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, λέγοντας ότι το αμερικανικό σχέδιο είναι «μια ιστορική ευκαιρία» για τους Παλαιστινίους να εξασφαλίσουν ένα ανεξάρτητο κράτος. Όπως είπε «του εξήγησα ότι τα εδάφη που σχεδιάζονται για το νέο του κράτος θα παραμείνουν ανοικτά και χωρίς την ανάπτυξη» ισραηλινών οικισμών «για μια περίοδο τεσσάρων ετών».



Στην ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν έδωσε λεπτομέρειες ποια θα είναι τα σύνορα αυτής της ισραηλινής πρωτεύουσας, ενώ την ίδια ώρα αναφέρθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους.

Οι Παλαιστίνοι «αξίζουν μια καλύτερη ζωή» τόνισε επίσης ο Τραμπ πλάι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην επίσημη παρουσίαση του 80σελιδου σχεδίου, το «πιο λεπτομερές» που έχει ποτέ καταρτισθεί, σύμφωνα με τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Σήμερα το Ισραήλ κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την ειρήνη», πρόσθεσε.

Κάλεσε τέλος τα μουσουλμανικά κράτη να στηρίξουν το σχέδιό του. «Είναι καιρός ο μουσουλμανικός κόσμος να διορθώσει το λάθος που έκανε το 1948», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην άρνηση αναγνώρισης του κράτους του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανάρτησε αργότερα στο Twitter έναν χάρτη που σκιαγραφεί επί χάρτου το προτεινόμενό του σχέδιο για την Μέση Ανατολή.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL