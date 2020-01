Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι υπέγραψε σήμερα τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, που ανέφερε ότι με την υπογραφή της Συμφωνίας τιμάει τη δημοκρατική εντολή του βρετανικού λαού έκανε λόγο για «ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία» της χώρας του.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is