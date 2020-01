Βλέποντας τον πρίγκιπα Κάρολο να προσπερνά τον Μάικ Πενς, δίχως να τον χαιρετά, πολλοί υπέθεσαν ότι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου σνόμπαρε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Οι δύο πλευρές όμως έσπευσαν να το διαψεύσουν.

Το βίντεο, από εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς, έγινε viral. Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ο πρίγκιπας Κάρολος χαιρετά τον Μόσε Καντόρ- διοργανωτή της εκδήλωσης- προσπερνά τον Πενς και την σύζυγό του, Κάρεν, αλλά χαιρετά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος στέκεται δίπλα στο ζευγάρι. Σνόμπαρε λοιπόν ο Κάρολος τον Πενς;

Τι απαντά το Μπάκιγχαμ

Το Μπάκιγχαμ διέψευσε τα σενάρια ότι εσκεμμένα ο πρίγκιπας Κάρολος σνόμπαρε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο.

«Λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, ο πρίγκιπας, ο αντιπρόεδρος Πενς και η σύζυγός του είχαν μια θερμή και φιλική συζήτηση και για αυτό δεν χαιρέτισαν ξανά ο ένας τον άλλον μέσα στην αίθουσα», δήλωσε εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ανάλογη ήταν η απάντηση που έδωσε και ο Λευκός Οίκος. «Είχαν μιλήσει για περίπου 5 λεπτά, προτού μπουν στην αίθουσα», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Κέιτι Γουάλντμαν, εκπρόσωπος Τύπου του Πενς.

Η ίδια, δημοσίευσε στο Twitter και βίντεο- χωρίς ήχο- που δείχνει τον πρίγκιπα Κάρολο και το ζεύγος Πενς να συνομιλούν ζωηρά, όπως και μια φωτογραφία.

This is not true. VP and Prince Charles spoke prior to entering the event floor and after his remarks as well. https://t.co/Qr79TN42Ax pic.twitter.com/LhsQVtHMRF