Ένα νέο πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ με τις τρεις γενιές διαδόχων του θρόνου παρουσιάστηκε από το Μπάκιγχαμ και σηματοδοτεί την αρχή της νέας δεκαετίας για τη βρετανική μοναρχία.

Στο πορτρέτο εμφανίζονται ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, Κάρολος, ο Δούκας του Κέιμπριτζ, πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο γιος του, Τζορτζ που στέκονται χαμογελαστοί στο πλευρό της Βασίλισσας, στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η φωτογράφιση έγινε μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, ωστόσο, οι φωτογραφίες δόθηκαν μόλις τώρα στη δημοσιότητα.

Το πορτρέτο είναι φωτογραφημένο από τον Ranald Mackechnie, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος για τη μοναδική άλλη φωτογραφία με τις τέσσερις γενιές της βασιλικής οικογένειας που είχε δημοσιευτεί το 2016, στα 90α γενέθλια της Ελισάβετ και είχε, μάλιστα, τυπωθεί και σε αναμνηστικά γραμματόσημα.



Η τελευταία φωτογραφία των τριών διαδόχων με τη βασίλισσα τραβήχτηκε στις 18 Δεκεμβρίου, την ίδια μέρα δηλαδή που οι τέσσερις απαθανατίστηκαν από το φακό να φτιάχνουν μία χριστουγεννιάτικη πουτίγκα στο παλάτι.

Το καρέ καταγράφηκε μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο γεμάτο μινιατούρες με κόργκι και στέμματα - το ίδιο που υπήρχε ως φόντο στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα της βασίλισσας.

Σε άλλη φωτογραφία, που τραβήχτηκε επίσης στην μουσική αίθουσα του παλατιού, ο πρίγκιπας Κάρολος φαίνεται σαν να δίνει συμβουλές στον εγγονό του, Τζορτζ, σχετικά με τα υλικά της πουτίγκας, ενώ σε μια τρίτη όλοι μαζί γελούν με τον 6χρονο Τζορτζ και τις μαγειρικές του ικανότητες.

