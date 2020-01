Ο τεράστιος δίσκος πάγου στον ποταμό Πρισάμπσκοτ, στην πόλη Γουέστμπρουκ του Μέιν που πέρυσι είχε γίνει viral σε όλο τον κόσμο, φαίνεται πως επανασχηματίζεται, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Η πόλη του Γουέστμπρουκ ανάρτησε στο Twitter μία εναέρια φωτογραφία του δίσκου, ενημερώνοντας πως, μετά τον παγωμένο δίσκο διαμέτρου περίπου 100 μέτρων τού 2019, έχει αρχίσει να σχηματίζεται και ένας νέος. Δεν έχει δημιουργηθεί τέλειος κύκλος ακόμα, εξηγούν οι υπεύθυνοι της πόλης, ωστόσο και ο σχηματισμός αυτός στροβιλίζεται αριστερόστροφα και αδιάκοπα.

It is taking shape. What shape you ask? That circular disk shape we are all rooting for. Go ice disk, go! #icedisk2020 #IceDisk pic.twitter.com/w107ctJHDi — City Of Westbrook ME (@CityofWestbrook) January 18, 2020

Το αρχικό αυτό Tweet διαδέχτηκαν άλλα, με εικόνες που καταγράφουν την εξέλιξη του παγωμένου σχηματισμού που διαρκώς μεγαλώνει.

The making of Ice Disk 2020? Well, we can only hope but it is getting close! Let’s see what happens with the incoming snow. #icedisk #icedisc #timelapse #icedisk2020 #westbrookmaine 🎥:Tina Radel, City of Westbrook pic.twitter.com/I8ZEJhrRq4 — City Of Westbrook ME (@CityofWestbrook) January 18, 2020

At what point can we call this an ice disk? This aerial was taken this afternoon. The ice "formation" has grown in the past 24 hours. This is in the same location as last year’s spectacular ice disk. #icedisk2020 #icedisk #westbrookmaine 📸:Tina Radel @NatGeo @nytimes @BBCNews pic.twitter.com/Mw3NGf9Xmd — City Of Westbrook ME (@CityofWestbrook) January 19, 2020

Παρότι η εμφάνισή του, ακριβώς ένα χρόνο πριν, στον ποταμό του Γουέστμπρουκ, προκάλεσε όργιο θεωριών και εικασιών για την προέλευσή του, σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για ένα σπάνιο, πλην φυσικό φαινόμενο. Όπως εξηγούν, τέτοιοι σχηματισμοί δημιουργούνται σε σημεία όπου τα νερά κινούνται αργά και περιδινούμενα. Το νερό που κινείται πιο αργά, παγώνει γρηγορότερα, σχηματίζοντας ένα δίσκο πάγου.

Οι εντυπωσιακές εικόνες τού 2019: