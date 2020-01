Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν υπερορθόδοξο ραβίνο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τον εξαναγκασμό "σε δουλεία" 50 γυναικών και των μικρών παιδιών τους, μέσα σε συγκρότημα κατοικιών στην Ιερουσαλήμ.

Οι αστυνομικές αρχές δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα του άνδρα, ηλικίας περίπου 60 ετών, αλλά τόνισαν ότι ο συλληφθείς θα παραμείνει προφυλακισμένος για τις επόμενες επτά ημέρες.

Ο άνδρας είχε ήδη συλληφθεί το 2015 για παρόμοιους λόγους, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος αλλά νέα στοιχεία συνέτειναν στη σύλληψή του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

"Καθώς προχωρούσε η έρευνα, οι ερευνητές βρήκαν τους τελευταίους δύο μήνες αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο ύποπτος ελέγχει κατά τρόπο απόλυτο 50 άτομα που ζουν σε συγκρότημα κατοικιών, όλα υπόκεινται εντελώς στη βούλησή του και είναι απομονωμένα από τις οικογένειες τους", αναφέρει η αστυνομία.

"The rabbi claims that this is a conflict between the women at the seminary and their families," the public defender representing the suspect said https://t.co/hEfExMv7a2