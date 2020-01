Ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος Yusaku Maezawa αναζητά μια γυναίκα «σύντροφο ζωής» για να τον συνοδεύσει στο ταξίδι του με το Space X στη Σελήνη.

Ο 44χρονος συλλέκτης έργων τέχνης και μεγιστάνας της μόδας πρόκειται να γίνει ένας από τους πρώτους πολίτες στο ταξίδι ιδιωτών γύρω από τη Σελήνη, στο πλαίσιο του προγράμματος Space X του Έλον Μασκ,το οποίο θα πραγματοποιηθεί το 2023.





Σε μια διαδικτυακή έκκληση, ο 44χρονος επιχειρηματίας ανακοίνωσε χθες πως θέλει να μοιραστεί αυτήν την εμπειρία με μια «ξεχωριστή« γυναίκα. Ο επιχειρηματίας, που πρόσφατα χώρισε με την σύντροφό του και ηθοποιό Ayame Goriki, 27, ζήτησε στις γυναίκες να κάνουν αίτηση συμμετοχής σε μια εκδήλωση τύπου «προξενιό», μέσω της ιστοσελίδας του.

«Καθώς άρχισαν να με κατακλύζουν συναισθήματα μοναξιάς και κενού, υπάρχει ένα πράγμα που σκέφτομαι: να συνεχίσω να αγαπώ μια γυναίκα. Θέλω να βρω μια σύντροφο ζωής. Με αυτήν την μελλοντική σύντροφο, θέλω να φωνάξω την αγάπη μας και παγκόσμια ειρήνη από το διάστημα», έγραψε στην ανακοίνωση.

Στην ιστοσελίδα προστίθεται μια λίστα προσόντων και ένα πρόγραμμα για την τρίμηνη διαδικασία που θα περάσουν οι υποψήφιες, οι οποίες μεταξύ άλλων πρέπει να είναι ελεύθερες, άνω της ηλικίας των 20 ετών, πάντα θετικές και να ενδιαφέρονται για ένα ταξίδι στη Σελήνη. Η προθεσμία λήγει στις 17 Ιανουαρίου και η τελική απόφαση ληφθεί στα τέλη Μαρτίου.

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020





Δεν είναι η πρώτη φορά που ο εκκεντρικός μεγιστάνας απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, καθώς νωρίτερα μες στο μήνα υποσχέθηκε να μοιράσει 100 εκατομμύρια γιεν (925.000 δολάρια) σε 100 τυχαία επιλεγμένους χρήστες που κοινοποίησαν ένα από τα tweets του. «Για να συμμετέχετε, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να με ακολουθήσετε και να retweet σε αυτό το μήνυμα», έγραψε ο ίδιος.

O ιδρυτής του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Start Today και του διαδικτυακού πολυκαταστήματος μόδας Zozotown λέει πως θέλει να διαπιστώσει αν όντως τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν ευτυχία. Όπως εξήγησε, στόχος του είναι να ιχνηλατήσει μέσω τακτικών ερευνών τον αντίκτυπο της δωρεάς του κι ελπίζει πως ακαδημαϊκοί και οικονομολόγοι θα μελετήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών του.

In 2019, I did a 100 million yen giveaway on Twitter (1M yen to 100 winners). I hold the record for the most retweeted tweet.

In 2020, I did a giveaway of up to 1 billion yen.

This social experiment will study the effects of UBI.

Will you be happier if you were given 1M yen? pic.twitter.com/waa7XhiGIz — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 11, 2020





«Είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πείραμα», ανέφερε ο ίδιος στο YouTube. Σύμφωνα με τους The London Times, τα χρήματα θα δίνονται σε μηνιαίες δόσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο πώς θα χρησιμοποιηθούν. Έμπνευση για την κίνησή του ήταν οι εκκλήσεις για καθολικό βασικό εισόδημα, αλλά και η ιαπωνική παράδοση otoshidama, σύμφωνα με την οποία στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, οι οικογένειες δίνουν χρήματα στα παιδιά τους.



Η περιουσία του εκτιμάται σε 2 δισεκ. δολάρια, πολλά εκ των οποίων επενδύει σε έργα τέχνης. Το 2016 δαπάνησε 81 εκατομμύρια δολάρια για πέντε έργα τέχνης σε μία μόνον δημοπρασία και 98 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα ενός διημέρου, ενώ το 2017 απέκτησε έργο του Ζαν-Μισέλ Μπασκιά σε δημοπρασία του Sotheby's της Νέας Υόρκης αντί 110,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό ρεκόρ για έργο του καλλιτέχνη σε δημοπρασία.

I have a passion for collecting contemporary art, Japanese antiques, supercars, wine etc. Some people know me for purchasing J.M.Basquiat’s $110 million painting. I will be the first civilian to fly around the moon on @SpaceX's Starship rocket, scheduled to launch in 2023. pic.twitter.com/nPflXNid3e — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 11, 2020





