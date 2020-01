Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) Κένεθ Ροθ ανακοίνωσε σήμερα πως οι αρχές του Χονγκ Κονγκ του απαγόρευσαν την είσοδο στην επαρχία, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έπειτα από πολύμηνες διαδηλώσεις υπέρ της Δημοκρατίας.

«Ήλπιζα ότι θα μπορούσα να ρίξω φως στις όλο και πιο ισχυρές επιθέσεις του Πεκίνου εναντίον των διεθνών προσπαθειών για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε σε μια ανακοίνωση. «Η άρνηση αυτή να με αφήσουν να εισέλθω στο Χονγκ Κονγκ είναι μια ηχηρή απόδειξη».

Η πρώην βρετανική αποικία ζει από τον Ιούνιο τη χειρότερη πολιτική της κρίση από το 1997 οπότε επέστρεψε στην κυριαρχία της Κίνας. Και η αποφασιστικότητα των διαδηλωτών πέφτει πάνω στην αδιαλλαξία των αρχών του Χονγκ Κονγκ και της κεντρικής κυβέρνησης της Κίνας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει να τονίζουν ότι δεν θα υποκύψουν στην πίεση του δρόμου. Οι σκηνές βίας είναι καθημερινό φαινόμενο σε ολόκληρη την πόλη, δοκιμάζοντας την αντοχή όλων και επηρεάζοντας τη λειτουργία του μετρό.

Sad to see Hong Kong authorities reduce freedom further by barring the head of Human Rights Watch, @KenRoth. In doing so, China and Hong Kong effectively confirm the protesters’ main point, that Xi Jinping is crushing the freedom that has made Hong Kong great. https://t.co/NrWmAj6vqN