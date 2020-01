Μία παλαιότερη υπόθεση βιασμού Βρετανίδας τουρίστριας στην Κύπρο δημοσιεύει το BBC, με το θύμα να υποστηρίζει ότι οι αστυνομικές Αρχές της Σκωτίας την αποθάρρυναν να το καταγγείλει.

Ειδικότερα σύμφωνα με το BBC, Σκωτσέζος φέρεται να βίασε τη Βρετανίδα, κατά τη διάρκεια διακοπών στην Κύπρο πριν δύο χρόνια, ωστόσο η ίδια «αποθαρρύνθηκε» από τη αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό.

Όπως υποστηρίζει η Βρετανίδα, ο άνδρας από τη Σκωτία έριξε κάτι στο ποτό της κατά τη διάρκεια πάρτι και μετά τη βίασε ενώ ήταν αναίσθητη.

Η Βρετανίδα μιλώντας στο BBC, η ανέφερε ότι βιάστηκε έξω από το χώρο του πάρτι, περιγράφοντας ότι υπήρχαν διάφοροι άνδρες την παρενοχλούσαν και εντός. «Ήταν λες και οι άνδρες είχαν το δικαίωμα να αγγίζουν νεαρές γυναίκες» είπε, υποστηρίζοντας ακόμα πως «έτσι είναι η κουλτούρα εκεί».

Η ίδια, λέγοντας πως δεν αισθανόταν άνετα να καταγγείλει το συμβάν στην κυπριακή αστυνομία, ανέφερε πως η αστυνομία στην Σκωτία ήταν αποθαρρυντική στο να προχωρήσει τη διαδικασία.

Οι αστυνομικές Αρχές, όπως υποστήριξε, τη «συμβούλεψαν» να μην καταγγείλει τον βιασμό, καθώς θα ήταν δύσκολο να βρεθεί ο ένοχος και να ληφθούν περισσότερα μέτρα.

'I was in and out of consciousness and eventually passed out’



‘Sophie’ says she was raped on holiday in Ayia Napa after her drink was spiked at a beach party.



It comes after a 19-year-old British woman was sentenced for making a false rape claim in Cyprus. pic.twitter.com/xs7P3m5vq3