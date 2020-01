Συναγερμός έχει σημάνει στη Φιλαδέλφεια, όπου ένοπλος έχει ταμπουρωθεί σε κτήριο και φέρεται να έχει ανοίξει πυρ κατά αστυνομικών.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο δράστης πιστεύεται πως έχει οχυρωθεί σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου σε συγκρότημα πολυκατοικιών της περιοχής Φράνκφορντ. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Μονάδες της αστυνομίας έχουν δημιουργήσει ένα «πλέγμα» ασφαλείας γύρω από την περιοχή, εκτρέποντας την κίνηση και καλώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά.

For your safety and the safety of first-responders, please avoid the area of 4600 Hawthorne St, about 3 blocks southeast of Frankford Ave off Orthodox St in Frankford. https://t.co/t9UCAGNIsM