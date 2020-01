Το αεροσκάφος της ουκρανικής αεροπορικής εταιρίας είχε πιάσει φωτιά λίγο πριν συντριβεί νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με μια πρώτη έκθεση Ιρανών ερευνητών.

Η έκθεση του οργανισμού πολιτικής αεροπορίας του Ιράν επικαλείται μάρτυρες από το έδαφος και από ένα αεροσκάφος που βρισκόταν σε μεγάλο ύψος, οι οποίοι είπαν πως το αεροπλάνο είχε πιάσει φωτιά ενώ βρισκόταν στον αέρα. Το ηλικίας τριών ετών αεροσκάφος, το οποίο είχε την τελευταία προγραμματισμένη συντήρηση τη Δευτέρα, αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωση και είχε κάνει αναστροφή προς ένα κοντινό αεροδρόμιο προτού συντριβεί, ανέφερε η έκθεση.

Το Boeing 737-800 της Ukrainian International Airlines με 176 επιβαίνοντες, είχε προορισμό το Κίεβο και μετέφερε κυρίως Ιρανούς και Ιρανοκαναδούς. Συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του χθες, Τετάρτη, από το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης. Την στιγμή της συντριβής φέρεται να κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και το σχετικό βίντεο έχει δίχνει διαδοχικές δυνατές λάμψεις, ενώ φλεγόμενα συντρίμμια γεμίζουν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τον δρόμο.

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit



Alleged crash CCTV footage 👇 pic.twitter.com/PR30m1lGGi