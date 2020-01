Σεισμός μεγέθους 6,4 μέτρων έπληξε την ακτή του Πουέρτο Ρίκο την Τρίτη.



Ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί μέσα σε μια εβδομάδα βαριάς σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ο σεισμός, ο οποίος χτύπησε πέντε μίλια νοτιοδυτικά του Tallaboa στη νοτιοδυτική ακτή του Πουέρτο Ρίκο, καταγράφηκε στις 4:24 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο «United States Geological Survey».



Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έγιναν άμεσα αντιληπτές ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας El Nuevo Día, ένας 73χρονός άνδρας έχασε τη ζωή του στην πόλη Ponce όταν καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε.

Destructions of what the 6.6 earthquake brought to the south of Puerto Rico. we are scared. pic.twitter.com/e9H0wbSIpo