Ενώ οι καταστροφικές πυρκαγιές εξακολουθούν να πλήττουν την Αυστραλία οι κάτοικοι της χώρας δείχνουν την αλληλεγγύη τους στους πυρόπληκτους.

Οι ιδιοκτήτες ενός ινδικού εστιατορίου στην Gippsland, στην πολιτεία της Βικτώριας, έχουν ήδη προσφέρει χιλιάδες γεύματα στους πυρόπληκτους και ενώ οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας. Ο Kanwaljit Singh και η σύζυγός του Kamaljit Kaur ανέφεραν ότι αποτελεί καθήκον τους να παρέχουν βοήθεια στους κατοίκους της περιοχής που μένουν σε προσωρινά καταλύματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από εθελοντική οργάνωση των Σιχ με έδρα τη Μελβούρνη.

«Είναι φριχτά εδώ. Οι άνθρωποι έχουν επηρεαστεί σοβαρά και χρειάζονται τροφή και στέγη. Είναι καθήκον μας να τους υπηρετήσουμε τώρα που μας χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε ο Singh στο SBS Punjabi. «Ακολουθούμε τον τρόπο ζωής των Σιχ. Κάνουμε απλά ότι κάνουν οι άλλοι Αυστραλοί σήμερα, και αυτό είναι να προσφέρουμε και να προσευχηθούμε για τους πυρόπληκτους που δοκιμάζονται σκληρά». Ο Singh ζει στην περιοχή εδώ και έξι χρόνια. Η ομάδα του, με τη συνδρομή εθελοντών, κατάφερε να μαγειρέψει 500 μερίδες την παραμονή της πρωτοχρονιάς. «Μπορούμε να μαγειρέψουμε ακόμα και για 1.000 άτομα μέσα σε μία μέρα. Εξαρτάται από τις ανάγκες. Έχουμε αρκετό αλεύρι, ρύζι και φακές, για όλη την επόμενη εβδομάδα».

Ανθρώπινη αλυσίδα για τη μεταφορά προμηθειών

Το Πολεμικό Ναυτικό της Αυστραλίας παρέχει βοήθεια στους κατοίκους της Mallacoota. Το πλοίο HMAS Choules έχει αγκυροβόλησε ανοιχτά της περιοχής σήμερα το πρωί. Εικόνες από την περιοχή δείχνουν τους κατοίκους να έχουν σχηματίσει μία ανθρώπινη αλυσίδα και να μεταφέρουν με γρήγορους ρυθμούς προμήθειες, όπως νερό, φάρμακα και τρόφιμα από τις βάρκες του πλοίου.

Excuse the language but conditions are shithouse off the coast of Mallacoota. HMAS Choules barely visible as CO Scott Houlihan leads a liaison team to meet with community leaders in town. Hoping to get people on board this arvo. #TYFYS @DeptDefence @CDF_Aust #lovegippsland pic.twitter.com/a5KmoD0rOA