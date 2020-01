Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα social media το τελευταίο βίντεο του ηγέτη της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, στο οποίο παρωδεί το χθεσινό επεισόδιο του Πάπα με μία γυναίκα που του τράβηξε το χέρι.

Από το χειμερινό θέρετρο όπου περνά τις διακοπές του, ο Σαλβίνι ανάρτησε ένα βίντεο στο Twitter, εμπνευσμένο από το επεισόδιο με την επίπληξη του Πάπα Φραγκίσκου. Το βίντεο που δείχνει τον Ποντίφικα να χτυπά στο χέρι μία πιστή που τον είχε τραβήξει και δεν τον άφηνε, έχει κάνει από χθες τον γύρο του Διαδικτύου. Ο Σαλβίνι, μιμείται τον Πάπα και προσποιείται ότι θα χτυπήσει την «συμπρωταγωνίστριά» του στα χιόνια, αλλά στο τέλος την χαϊδεύει φιλικά στο πρόσωπο.

Οι διαφορές ανάμεσα στον Σαλβίνι και το Βατικανό είναι γνωστές και συχνά ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος έχει καυτηριάσει την ηγεσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ακολούθησαν εκατοντάδες αναρτήσεις αγανακτισμένων πολιτών στο Twitter, που αντέδρασαν στην κίνηση του Σαλβίνι, κάνοντας λόγο για ύβρη. Άλλοι το επικροτούν.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Πάπας Φραγκίσκος ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό σημειώνοντας ότι όλοι κάποιες φορές - ακόμα και ο ίδιος - χάνουν την υπομονή τους.

Το βίντεο με το «επεισόδιο» του Πάπα με την γυναίκα.

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu