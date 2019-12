Στο πρώτο του χριστουγεννιάτικο μήνυμα ως πρωθυπουργός ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τους Βρετανούς «να γιορτάσουν τα καλά που θα έρθουν», αναφέροντας μόνο μία φορά τη λέξη Brexit.

Στην αρχή του μηνύματός του αναφέρεται «σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο του χρόνου», «κατά την οποία ό,τι και να έχει συμβεί στο παρελθόν έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε όλα τα καλά στον κόσμο και να περάσουμε χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μας».

Μιλώντας μπροστά από ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο ο Συντηρητικός ηγέτης προτρέπει τους συμπολίτες του να σκεφτούν τη χρονιά που πέρασε και για γιορτάσουν «τα καλά πράγματα που έρχονται», προτού προσθέσει: «Προσπαθήστε να μην τσακωθείτε πολύ με τα πεθερικά σας ή με οποιονδήποτε άλλο».

Thank you very much to our Armed Forces for everything you do, you represent the best of our country, and happy Christmas! pic.twitter.com/Ic9DKwWEeU