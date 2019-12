Ένας φοβισμένος και φανερά υποσιτισμένος αδέσποτος σκύλος βρήκε καινούργιο σπίτι, απλώς μπαίνοντας «απρόσκλητος» μέσα σε αυτό.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την στιγμή που σκύλος περιφέρεται έξω από ένα σπίτι στη Φιλαδέλφεια και δειλά ανεβαίνει τις εξωτερικές σκάλες, μπαίνοντας τελικά μέσα στο σπίτι, από την μπροστινή πόρτα που ήταν ανοιχτή.

Γείτονας είδε την ανοιχτή πόρτα και στο βίντεο φαίνεται να ελέγχει λίγο τον χώρο, ώστε να καταλάβει τι συμβαίνει. Τελικά αποφασίζει να κλείσει την πόρτα, μην γνωρίζοντας ωστόσο πως μέσα στο σπίτι είχε μπει ο αδέσποτος σκύλος.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, που κοιμόνταν εκείνη την ώρα, είπαν πως δεν είχαν ιδέα τι είχε συμβεί μέχρι το επόμενο πρωί που ξύπνησαν και βρήκαν τον αδέσποτο σκύλο.

I just woke up to this puppy in my house and we have no idea how it got here. pic.twitter.com/OZMystNsZE — JJ (@JJFromTheBronx) December 14, 2019

Apparently my front door was WIDE open and he just walked in pic.twitter.com/okOkmcVZdr — JJ (@JJFromTheBronx) December 14, 2019

We’re at the hospital now pic.twitter.com/xZT3xezQuH — JJ (@JJFromTheBronx) December 14, 2019





Last Saturday vs. this Saturday comparison of how Suzy looks pic.twitter.com/TLTMqVjJ5e — JJ (@JJFromTheBronx) December 21, 2019





Όπως εξήγησαν, η έκπληξή τους ήταν τεράστια όταν ανακάλυψαν στον πάνω όροφο του σπιτιού ένα κουτάβι και ταυτόχρονα όλα τα παράθυρα κλειστά και κλειδωμένα.

Αυτό που εικάζουν πως έγινε είναι πως η κεντρική πόρτα ενδεχομένως δεν είχε κλείσει σωστά με αποτέλεσμα να ανοίξει από τον δυνατό αέρα.

Here is the full story of this dog and next steps.



Please share!! pic.twitter.com/pykm5iAGqa — JJ (@JJFromTheBronx) December 14, 2019





Η οικογένεια, που έχει ήδη έναν σκύλο, αποφάσισε να κρατήσει επίσης τον απρόσκλητο τετράποδο επισκέπτη τους, που είναι γένους θηλυκού.

«Είναι σε ένα ζεστό σπίτι, τρώει καλά, έχει νερό και άφθονες αγκαλιές. Ζει πλέον σε ένα περιβάλλον που την αγαπούν», εξηγούν για την Σούζι, όπως την ονόμασαν.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από CNN