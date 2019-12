Οι νεοϋορκέζικες αρχές ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή τη σύλληψη 230 και πλέον προσώπων που φέρονται να είναι μέλη της συμμορίας MS-13 σε Νέα Υόρκη, Βαλτιμόρη και Ελ Σαλβαδόρ, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει ποτέ εναντίον της.

H MS-13 παρουσιάζεται από τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως η ενσάρκωση της κατ' αυτόν άρρηκτης σύνδεσης της εγκληματικότητας με την παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ. Η επιχείρηση εναντίον της εγκληματικής οργάνωσης, που πιστεύεται πως ίδρυσαν σαλβαδοριανοί μετανάστες, ήταν αποτέλεσμα διετούς έρευνας, ανέφεραν αξιωματούχοι της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (Drug Enforcement Administration, DEA) και ο εισαγγελέας της Κομητείας Σάφοκ.

Η Κομητεία Λονγκ Άιλαντ, ανατολικά της Νέας Υόρκης, θεωρείται μια από τις περιοχές των ΗΠΑ όπου η MS-13 είναι πιο εδραιωμένη. Από τα 230 και πλέον πρόσωπα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, τα 96 διαμένουν στην Κομητεία Σάφοκ. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται αν είναι Αμερικανοί ή αλλοδαποί.

Οι συλλήψεις που έγιναν χθες «βάζουν τέλος στις προσπάθειες της MS-13» να δημιουργήσει ένα κέντρο «βαρβαρότητας» στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Ρέι Ντόνοβαν, στέλεχος της DEA, προσθέτοντας ότι αποτελούν «ένα μήνυμα με αποδέκτες τους ηγέτες της MS-13 στο Σαλβαδόρ και στο Λος Άντζελες», το οποίο είναι πως η Νέα Υόρκη «αρνείται» να ανεχθεί την παρουσία και τη δράση τους, πρόσθεσε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, οι συλλήψεις επέτρεψαν να αποφευχθεί η εκτέλεση σχεδίων για επτά δολοφονίες. Κατασχέθηκαν 10 κιλά κοκαΐνη, ηρωίνη, κάνναβη και χάπια φαιντανύλης, κατά το δελτίο Τύπου.

«Η επιχείρηση συνέβαλε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που οδήγησε στην εγκατάλειψη, από μέρους της ηγεσίας της MS-13 στο Σαλβαδόρ, του σχεδίου της να μεγεθύνει την παρουσία της στο Λονγκ Άιλαντ», ανέφερε ο εισαγγελέας της Κομητείας Σάφοκ, ο Τίμοθι Σίνι. Στη Μάρα Σαλβατρούτσα, συμμορία στην οποία ανήκουν πολλοί ισπανόφωνοι, αναφέρεται συχνά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει τοποθετήσει τον αγώνα εναντίον της παράνομης μετανάστευσης, ειδικά από τα κράτη της κεντρικής Αμερικής, ψηλά στις προτεραιότητες της προεδρίας του.

Το 2017, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει πως η συμμορία, που υπολογίζεται πως έχει ως και 10.000 μέλη, έχει «κυριολεκτικά καταλάβει την εξουσία σε αμερικανικές πόλεις και χωριά». «Απελαύνουμε από τη χώρα μας τα μέλη της MS-13 και άλλους που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ», ήταν η αντίδραση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στην είδηση μέσω Twitter.

We are getting MS-13 gang members, and many other people that shouldn’t be here, out of our Country! https://t.co/Cfk4iIBVTQ