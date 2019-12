Ένα λάθος στο χρονόμετρο εμπόδισε την διαστημική μη επανδρωμένη κάψουλα Starliner της εταιρείας Boeing να μπει σε σωστή τροχιά ώστε να προσεγγίσει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) ανακοίνωσε η NASA ακυρώνοντας μια δοκιμαστική αποστολή.

Η διαστημική κάψουλα CST-100 Starliner, είχε εκτοξευθεί επιτυχώς νωρίτερα από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στην Φλόριντα, αλλά στην συνέχεια δεν μπόρεσε να τεθεί σε σωστή τροχιά ώστε να συνδεθεί με τον ΔΔΣ.

Το παρθενικό ταξίδι του Starliner προς τον ΔΔΣ ήταν ένα κρίσιμο τεστ για την εταιρεία Boeing η οποία ανταγωνίζεται την Space X να ενισχύσει τις δυνατότητες της NASA στον τομέα των επανδρωμένων διαστημοπλοίων.

Η ματαίωση της αποστολής έγινε σε μια στιγμή που η αεροδιαστημική βιομηχανία επιδίωκε να κερδίσει την μάχη των εντυπώσεων μετά το πλήγμα που υπέστη όταν απέσυρε το επιβατηγό αεροσκάφος 737 MAX μετά τα μοιραία δυστυχήματα που υπέστη.

Το σχέδιο τώρα προβλέπει την επιστροφή της κάψουλας Starliner στην Γη. Θα προσγειωθεί στην Λευκή έρημο στο Νέο Μεξικό, όπως ανακοίνωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου ο αρμόδιος διευθυντής της Boeing για το Διάστημα Τζιμ Τσίλτον.

Αυτή θα ήταν και η προσεδάφιση που θα γίνονταν σε περίπτωση που η κάψουλα παρέμενε όπως προέβλεπε το πρόγραμμα για μία εβδομάδα στον ΔΔΣ.

Starliner has an off-nominal insertion, but we have spacecraft control. The guidance and control team is assessing their next maneuver.