Μία εξάχρονη έχασε τη ζωή της όταν τοίχος κατέρρευσε πάνω της, στη διάρκεια του ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε σήμερα κοντά στην πόλη Νταβάο των Φιλιππίνων.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε τραυματισμούς, ζημιές σε κτίρια και υποδομές καθώς και διακοπές ρεύματος.

Το επίκεντρο της μεγέθους 6,8 βαθμών δόνησης βρισκόταν σε απόσταση 61 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Νταβάο στο νησί Μιντανάο και το εστιακό βάθος της ήταν 28,2 χιλιόμετρα, ανακοίνωσε το USGS, αναθεωρώντας προς τα κάτω το μέγεθος του σεισμού - για το οποίο είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως ήταν 6,9 βαθμοί. Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

Ο Άντονι Αγιάντα, αξιωματούχος αρμόδιος για την ενημέρωση στην πόλη Μαγκσαϊσάι της επαρχίας Νταβάο ντελ Σουρ, δήλωσε πως 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, αλλά κανένας σοβαρά. Δρόμοι και κτίρια, περιλαμβανομένου του τοπικού γραφείου της κυβέρνησης, υπέστησαν ζημιές και η ηλεκτροδότηση διακόπηκε στην πόλη, δήλωσε ο Αγιάντα.

