Η Γερουσία στις ΗΠΑ υιοθέτησε το νομοσχέδιο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο.

Υπενθυμίζεται ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων είχε περάσει με συντριπτική πλειοψηφία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το ψήφισμα κατέθεσε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη των συναδέλφων του. Μαζί του συντάχθηκε και ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρούζ.

Η αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας υποστηρίχθηκε και από γερουσιαστές φίλα προσκείμενους στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

US Senate passes the Armenian Genocide resolution by unanimous consent on 4th try. In past weeks, it had been blocked by GOP senators at the request of Trump White House.https://t.co/YJmGflTDMR