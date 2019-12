Ένα τοξικό νέφος καπνού έχει καλύψει σήμερα την πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Καμπέρα.

Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες αγωνίζονται για να θέσουν υπό έλεγχο περισσότερες από 140 πυρκαγιές οι οποίες μπορεί να αναζωπυρωθούν στις αρχές της εβδομάδας, καθώς αναμένεται να υπάρξει νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών.

Το ανατολικό τμήμα της Αυστραλίας αντιμετωπίζει εδώ και τρεις μήνες ιδιαίτερα καταστροφικές πυρκαγιές, συνεπεία, σύμφωνα με επιστήμονες, μιας παρατεταμένης ξηρασίας και των κλιματικών αλλαγών.

Σήμερα το πρωί οι κάτοικοι της Καμπέρα διαπίστωσαν ότι ένα τοξικό νέφος από τις πυρκαγιές είχε απλωθεί στην πόλη τους. Το Σίδνεϊ αντιμετώπισε πρόσφατα για αρκετές εβδομάδες το ίδιο φαινόμενο.

#AUSTRALIANBUSHFIRES @ScottMorrisonMP @jen500cc



Parliament House Canberra is in there somewhere. Photo is today bush fire smoke haze and rubbish air. pic.twitter.com/0BeT4aVyl5