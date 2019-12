Έντονες αντιδράσεις στα social media έχει προκαλέσει η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της εταιρίας Peloton, που κατασκευάζει ποδήλατα γυμναστικής, με τους χρήστες να την αποκαλούν από σεξιστική και άσχετη μέχρι δυστοπική.

Η διαφήμιση, που ήδη μετρά περισσότερο από ένα εκατομμύριο views στο YouTube, δείχνει μια γυναίκα να δέχεται ως δώρο από τον σύζυγό της για τα Χριστούγεννα, ένα στατικό ποδήλατο. Στη συνέχεια καταγράφει σε ένα vlog την καθημερινή της προπόνηση για έναν ολόκληρο χρόνο και του την παρουσιάζει θέλοντας έτσι να του πει ευχαριστώ. «Πριν από ένα χρόνο δεν είχα καταλάβει πόσο πολύ θα με άλλαζε αυτό», λέει η ίδια.

Η εταιρία με έδρα τη Νέα Υόρκη κυκλοφόρησε την διαφήμιση στις 21 Νοεμβρίου αλλά οι αντιδράσεις στα social media αυξήθηκαν έντονα τις τελευταίες ημέρες. Οι περισσότεροι από τους χρήστες σχολίασαν πως είναι σεξιστικό για έναν άντρα να δίνει δώρο ποδήλατο στη γυναίκα του για τα Χριστούγεννα, καθώς έτσι είναι σαν να υπονοεί πως εκείνη πρέπει να χάσει βάρος.

Κάποιοι άλλοι παρατήρησαν -παρά τους ισχυρισμούς της γυναίκας πως το ποδήλατο την «άλλαξε»- πως η ήδη αδύνατη ηθοποιός που υποδύεται τον κεντρικό χαρακτήρα δείχνει ακριβώς ίδια.

Τέλος μερικοί είπαν πως η διαφήμιση έχει δυστοπικό χαρακτήρα και την σύγκριναν με ταινία τρόμου. «Ο μόνος τρόπος να απολαύσεις την διαφήμιση της Peloton είναι αν την σκεφτείς σαν το πρώτο λεπτό από ένα επεισόδιο "Black Mirror"», έγραψε ο κωμικός συγγραφέας Jess Dweck.

A Peloton ad has made clear

Just what it can do in a year.

The Pelaton wife

Has a beautiful life

And a general aura of fear.