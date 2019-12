Τη σφαγή χιλιάδων ζώων ξεκίνησαν οι Ινδουιστές στο Νεπάλ, σε μία τελετουργική θυσία που θεωρείται η πιο μαζική σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για παύση του βάρβαρου αυτού θρησκευτικού εθίμου που πραγματοποιείται μία φορά τα πέντε χρόνια, και αυτή τη φορά το φεστιβάλ Gadhimai θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας, το ινδουιστικό φεστιβάλ ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Το φρικιαστικό «πρωτόκολλο» ορίζει τον ιεροτελεστικό σφαγιασμό μιας κατσίκας, ενός ποντικού, ενός κοτόπουλου, ενός γουρουνιού και ενός περιστεριού κι έπειτα την προσφορά αίματος από πέντε σημεία του σώματος ενός σαμάνου.

Στη συνέχεια, περίπου 200 σφαγείς με κοφτερά σπαθιά και μαχαίρια μπαίνουν σε μία περιφραγμένη «αρένα» έκτασης λίγο μεγαλύτερης από ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο κι αρχίζουν τη σφαγή των βουβαλιών, ενώ εκστασιασμένοι πιστοί σκαρφαλώνουν σε δέντρα προκειμένου να γίνουν μάρτυρες του μυστηρίου.

Hindus begin mass slaughter of animals despite outcry.



Reputedly the world's biggest animal sacrifice, it takes place during the Gadhimai Festival, which is held every five years in Nepalhttps://t.co/vuZ1ahBUef pic.twitter.com/uspufkydKV