Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ξέσπασε» χθες κατά ενός άλλου μάρτυρα που κατέθεσε εναντίον του στην έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων για την παραπομπή του.

Υποστήριξε ότι η Τζένιφερ Ουίλιαμς, βοηθός του αντιπροέδρου Μάικ Πενς, «έπρεπε να κάνει την καλύτερη επίθεση κατά του προέδρου».

Γράφοντας στο Twitter, ο πρόεδρος Τραμπ ήταν περιφρονητικός απέναντι στην Ουίλιαμς, η οποία είναι βοηθός για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ανήκει στο επιτελείο συνεργατών του Πενς.

“All they do is bring up witnesses who didn’t witness anything.” @KatrinaPierson @SteveHiltonx Nothing matters except the two transcripts of the presidential calls, and the statement of no pressure put out by Ukraine!