Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έσπασε τα οδοφράγματα που είχαν στήσει φοιτητές και ακτιβιστές στην Πολυτεχνική Σχολή και προσπαθεί να εισβάλλει στον χώρο για να συλλάβει τους διαδηλωτές.

Eικόνες και βίντεο από το σημείο δείχνουν βροχή δακρυγόνων και φωτιές στους δρόμους και υπάρχουν πληροφορίες για μαζικές συλλήψεις. Σύμφωνα με τον Guardian, εκτιμάται πως μέσα στο Πολυτεχνείο υπάρχουν περίπου 800 διαδηλωτές. Νωρίτερα κάποιοι προσπάθησαν να διαφύγουν από το Πανεπιστήμιο, αλλά η αστυνομία τους απώθησε και τους εγκλώβισε μέσα στο χώρο.

Protesters and police clash at the Hong Kong Polytechnic University in Hung Hom district @ye_aung_thu pic.twitter.com/hZV0ZXlwMO