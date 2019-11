Η ποδηλάτισσα που απολύθηκε επειδή ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την προσπερνούσε η αυτοκινητοπομπή του, εξελέγη στη Βιρτζίνια.

Η χειρονομία της Τζούλι Μπρίσκμαν είχε γίνει viral το 2017 και της κόστισε το να χάσει την δουλειά της. Η ανύπαντρη μητέρα κατάφερε να συγκεντρώσει στις χθεσινές εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις Πολιτείες των ΗΠΑ -Κεντάκι, Βιρτζίνια, Μισισιπή και Νιού Τζέρσι- κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερο από το 52% των ψήφων και εξελέγη ως εκπρόσωπος της κομητείας Λάουντουν.

It’s Election Day! Make sure to get out to vote today! Thanks to all our volunteers and supporters who have worked so hard, let’s win it! #LOCO2019 pic.twitter.com/dbxZGLMmwd

Η φωτογραφία της Μπρίσκμαν να κάνει ποδήλατο και να υψώνει το μεσαίο της δάχτυλο ενώ την προσπερνούσε η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού προέδρου, είχε κάνει τον Οκτώβριο του 2017 το γύρο του ίντερνετ. Λίγο αργότερα, η ίδια χρησιμοποίησε στην συγκεκριμένη φωτογραφία ως εικόνα προφίλ στους λογαριασμούς της στα social media. Η εταιρία όπου εργαζόταν, Akima LLC, χαρακτήρισε την φωτογραφία «αισχρή και χυδαία» και την απέλυσε επειδή παραβίαζε τις πολιτικές της για τα social media.

Η Τζούλι Μπρίσκμαν φέρεται να εργαζόταν στο τμήμα μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Akima για έξι μήνες, είπε τότε πως δεν μετάνιωσε που έκανε την χειρονομία.

Το βράδυ της Τρίτης γιόρτασε την εκλογική νίκη της με ένα μήνυμα στο Twitter, που παρέπεμπε την περιβόητη φωτογραφία της. Η ίδια δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στην προεκλογική εκστρατεία της είχε δώσει έμφαση στην εκπαίδευση, τα δικαιώματα των γυναικών και περιβαλλοντικά θέματα. «Η καμπάνια μου έδειχνε πως είμαι κάτι περισσότερο από ένα άτομο που καβάλησε μια μέρα το ποδήλατο και ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο στον Τραμπ», είπε η Μπρίσκμαν.

Looking forward to representing my friends & neighbors in #Algonkian District who backed me up today! So proud that we were able to #FlipLoudpun #FlipVA #LOCO219 Thank you Loudoun! https://t.co/vRcDUih1AP