Με ένα πρωτότυπο τρόπο επέλεξε να πραγματοποιήσει την τελευταία πτήση του αεροσκάφους Boeing 747 η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία EL AL, «ζωγραφίζοντας» στον ουρανό της Κύπρου

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια δίωρης πτήσης από τη Ρώμη προς το Τελ Αβίβ, το Boeing 747 «ζωγράφισε» στο flight radar το σχήμα ένα αεροσκάφος, στα νοτιοδυτικά της Κύπρου, ως αποχαιρετισμό μετά από 48 χρόνια υπηρεσίας του αεροσκάφους.

After 48 years, El Al is operating its final 747 service. About 2 hours into the flight from Rome to Tel Aviv the aircraft will draw a special tribute to the 747 in the sky southwest of Cyprus. Follow the flight live at https://t.co/AIn2ciGsSJ pic.twitter.com/NZmRUURorr