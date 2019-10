Γιγαντιαίοι σκελετοί κατέκλυσαν τους δρόμους της περιοχής Tláhuac στην Πόλη του Μεξικού.

Οι φωτογραφίες αυτών των «οστών», που έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στα social media, έχουν αναρτηθεί με αφορμή τους εορτασμούς που γίνονται κάθε χρόνο για την «Ημέρα των νεκρών», τις δύο πρώτες μέρες του Νοεμβρίου.

Για τον σχεδιασμό αυτών των εντυπωσιακών σκελετών, οι τοπικοί καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν χαρτόνια, ενώ γύρω από τα άκρα των σκελετών πρόσθεσαν χαλίκια, θέλοντας να κάνουν όσο το δυνατόν πιο πειστικές τις εικόνες ότι πράγματι οι σκελετοί βγαίνουν μέσα από την άσφαλτο.

Το ετήσιο φεστιβάλ είναι πλέον μέρος της παράδοσης που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια στο Μεξικό, στα πλαίσια του οποίου γιορτάζεται η «επιστροφή στη Γη» των νεκρών συγγενών και των αγαπημένων. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο με αρκετές γυναίκες της χώρας να μεταμφιέζονται σε «Catrina», δηλαδή σε μια κομψή απεικόνιση του θανάτου που εξωτερικά παραπέμπει σε σκελετό.

A huge cardboard skeleton sits in a street in the Tlahuac neighbourhood of Mexico City ahead of the Day of the Dead festival



📸 Pedro Pardo pic.twitter.com/cgOhBZEQzu — AFP news agency (@AFP) October 29, 2019

In late October, in Mexico City, in the municipality of Tláhuac, in the neighborhood of Santa Cecilia they’ve installed skeletons climbing out of pot holes. A snide protest about their neglected neighborhood. pic.twitter.com/l8gp3nYTOU — 🎣 Bait & Tackle Shop (@DavidRosaIes) October 28, 2019

A giant skeleton has "emerged" from a street in the Tlahuac neighborhood of Mexico City. The sculpture has been placed in the city street ahead of the Day of the Dead celebrations on 1 and 2 November. pic.twitter.com/jmxK0WBx6v — Terry Searcy (@WTerrySearcy) October 29, 2019

VIDEO: People in Mexico City dress up as 'Catrina', a Mexican representation of death, and take part in a parade ahead of the Day of the Dead celebrations. The character of La Catrina was created by cartoonist Jose Guadalupe Posada, famous for his illustrations of 'skeletons' pic.twitter.com/R4zJA4DMub — AFP news agency (@AFP) October 28, 2019

Με πληροφορίες από Design Taxi