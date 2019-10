Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε μία ψηφιακά αλλοιωμένη φωτογραφία στο Twitter, με πρωταγωνιστή έναν σκύλο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία, προκαλώντας ντόμινο από σχόλια.

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αρχηγού του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκντάντι, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να τιμήσει - στα λόγια και με photoshop - έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο που συμμετείχε στην επιχείρηση της Delta Team στη βόρεια Συρία.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Τραμπ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα ψηφιακά επεξεργασμένο στιγμιότυπο, όπου φαίνεται να παρασημοφορεί τον σκύλο με μία μπλε κορδέλα που καταλήγει σε μία μεταλλική πατούσα σκύλου. «Αμερικανός ήρωας» γράφει πάνω από την φωτογραφία ο Τραμπ, με κεφαλαία γράμματα.

Η φωτογραφία ωστόσο είναι προϊόν ψηφιακού κολάζ, από μία παλιότερη φωτογραφία του Τραμπ όπου βράβευε έναν άνθρωπο, στη θέση του οποίου μπήκε ένα κοντινό πλάνο του σκύλου που ακούει στο όνομα Κόναν. Η επεξεργασία ήταν πρόχειρη και αρκετοί έσπευσαν να εκτιμήσουν πως ο Τραμπ δεν προσπάθησε να εξαπατήσει τους followers του για ένα ζήτημα που θα μπορούσε εύκολα να διασταυρωθεί.

Με την έκταση που πήραν τα σχόλια πάντως, ο Τραμπ έσπευσε να κάνει και δεύτερο ποστ, ευχαριστώντας την Daily Wire για το φώτοσοπ που χρησιμοποίησε και ο ίδιος. Μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως θα ακολουθήσει και πραγματική βράβευση του Κόναν στον Λευκό Οίκο, μόλις το σκυλί επιστρέψει με τη μονάδα του από τη Μέση Ανατολή.

«Σε ευχαριστώ Daily Wire. Πολύ συμπαθητική δημιουργία αλλά η "ζωντανή" έκδοση του Κόναν θα φύγει από τη Μέση Ανατολή για τον Λευκό Οίκο την ερχόμενη εβδομάδα!»

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT