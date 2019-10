Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες μετά την ανακάλυψη 39 πτωμάτων στο κοντέινερ που μετέφερε ένα φορτηγό όχημα, στο Έσεξ, ενώ η υπόθεση προκάλεσε μούδιασμα την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN, η αστυνομία ύψωσε ένα πράσινο φράχτη γύρω από το όχημα. Πολλές από τις παρακείμενες επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες και εταιρείες logistics ως επί το πλείστον, διέκοψαν τις σημερινές τους εργασίες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το φορτηγό ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και εισήλθε στη Βρετανία από το Χόλιχεντ της Ουαλίας στις 19 Οκτωβρίου. Το λιμάνι εξυπηρετεί πάνω από δύο εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, ωστόσο η επιλογή αυτής της πύλης εισόδου θεωρείται από την αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ως «ανορθόδοξη».

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής πορεία του φορτηγού, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν πως είναι αδύνατο να έφυγε από την Ευρώπη χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί φυσικός έλεγχος.

Η πρεσβεία της Βουλγαρίας στο Λονδίνο βρίσκεται σε επαφή με τις βρετανικές Αρχές ώστε να αποσαφηνιστεί το πώς βρέθηκε η φορτηγό στην νοτιοανατολική Αγγλία με 39 πτώματα στο κοντέινερ που μετέφερε, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας. Η αστυνομία του Έσεξ επιβεβαίωσε ότι το φορτηγό προήλθε από τη Βουλγαρία, ωστόσο δεν έχει ακόμα γνωστό αν το όχημα είχε βουλγαρικές πινακίδες.

"This is an absolute tragedy, and a very sad day"



Deputy Chief Constable Pippa Mills says Essex police are in the early stages of investigating the death of 38 adults and one teenager, found inside a lorry at an industrial park https://t.co/sES2BVRBGR pic.twitter.com/b2rcEki1oD