Μία ομάδα ερευνητών εντόπισε την Κυριακή στον Ειρηνικό Ωκεανό το ναυάγιο ενός αεροπλανοφόρου, του AKAGI, που βυθίστηκε στη ναυμαχία του Μιντγουέι κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι το δεύτερο ιαπωνικό αεροπλανοφόρο που εντοπίζεται μέσα σε λίγες μέρες.

Το AKAGI βυθίστηκε στις 5 Ιουνίου 1942. Στην τεσσάρων ημερών ναυμαχία του Μιντγουέι έχασαν τη ζωή τους 3.057 Ιάπωνες και 407 Αμερικανοί. Το πλήρωμα του ερευνητικού σκάφους PETREL, που ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία είναι η Vulcan Inc., εντόπισε στον βυθό του Ειρηνικού το AKAGI με τη χρήση σόναρ.

Οι διαστάσεις του ναυαγίου αλλά και οι συντεταγμένες όπου αυτό εντοπίστηκε, επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για το αεροπλανοφόρο της Ιαπωνίας.

Confirmed! The #RVPetrel crew has discovered the IJN Akagi. https://t.co/ccxp6kQvCl