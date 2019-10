Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν στο Μπαγκλαντές, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον οργισμένου πλήθους μουσουλμάνων που κατέβηκε στους δρόμους μετά από «βλάσφημο» σχόλιο στο Facebook για τον προφήτη Μωάμεθ.

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια Μπόλα, που απέχει 195 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ντάκα. Αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση στο Facebook που υποτίθεται ότι έγινε από έναν ινδουιστή και περιλάμβανε προσβλητικά σχόλια για τον προφήτη. Η αστυνομία ωστόσο διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε δεχτεί κυβερνοεπίθεση και ότι οι χάκερ συνελήφθησαν.

«Πυροβολήσαμε σε αυτοάμυνα όταν κάποιοι άνθρωποι άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες στους αστυνομικούς, αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν σε ένα κτίριο», είπε ο Σαρκάρ Μοχάμαντ Καϊσάρ, ο αστυνομικός διευθυντής της Μπόλα.

Four people killed while some 200 got injured in a clash between police and locals demonstrating in Borhanuddin upazila in #Bhola, #Bangladesh on Sunday, demanding punishment of a youth over a #Facebook post allegedly hurting #religious sentiments. | #BholaMassacre @BengalNewz pic.twitter.com/z4YrGJnkrj