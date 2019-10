Η Τουρκία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι Κούρδοι μαχητές αποσύρθηκαν από τη συριακή συνοριακή πόλη Ρας αλ-Άιν όπως προβλέπει η συμφωνία που διαπραγματεύθηκε με τις ΗΠΑ.

«Μια αυτοκινητοπομπή περίπου 55 οχημάτων εισήλθε στη Ρας αλ-Άιν και μια αυτοκινητοπομπή 86 οχημάτων αναχώρησε με κατεύθυνση την Ταλ Ταμρ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο έδωσε επίσης στη δημοσιότητα εικόνες της αποχώρησης των Κούρδων.

While the withdrawal of PKK/YPG terrorists from the region in 120 hours is being closely monitored, there is no attempt to prevent them from leaving, and the activities of evacuation from the region are firmly coordinated with the US counterparts.https://t.co/mug5BwSH92 pic.twitter.com/Smp7DS5Lej