Στα σκουπίδια φέρεται να πέταξε την επιστολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το CNN Turk.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ανταποκρίτρια του CNN Turk, Σένα Αλκάν, επικαλούμενη διπλωματικές πηγές, μόλις ο Τούρκος πρόεδρος έλαβε την επιστολή την πέταξε στα σκουπίδια. «Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν διάβασε την επιστολή και την πέταξε στα σκουπίδια. Η πιο σαφής απάντηση σ' αυτήν την επιστολή ήταν η Επιχείρηση Πηγή Ειρήνης που ξεκίνησε στις 9 Οκτωβρίου» ανέφερε η δημοσιογράφος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποστείλει επιστολή στον Τούρκο ομόλογό του στις 9 Οκτωβρίου, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε απευθυνόμενος στον Ερντογάν «Μην παριστάνεις τον σκληρό! Μη γίνεσαι ανόητος!»

Την επιστολή ανάρτησε στο Twitter δημοσιογράφος του FOX προκαλώντας αντιδράσεις.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt