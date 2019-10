Μια γυναίκα που είχε χαθεί επί τρεις ημέρες σε έρημο της Αυστραλίας σώθηκε χάρη στο «SOS» που είχε γράψει στο χώμα.

Η 55χρονη Ντέμπορα Πίλγκριμ χάθηκε την Κυριακή όταν, την ώρα που έκανε κάμπινγκ με φίλους της περίπου 100 χιλιόμετρα από την Αδελαΐδα, αποφάσισε να πάει μια βόλτα μόνη της. Δεκάδες αστυνομικοί και μέλη σωστικών συνεργείων, όπως και ένα ελικόπτερο, την αναζητούσαν επί τρεις ημέρες μάταια.

Κάποια στιγμή η Πίλγκριμ βρέθηκε σε ένα άδειο αγρόκτημα και έγραψε «SOS» στο χώμα. Την Τρίτη το βράδυ ο ιδιοκτήτης του αγροκτήματος, που ζει 70 χιλιόμετρα μακριά, είδε το μήνυμα στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που διαθέτει για να ελέγχει την ιδιοκτησία του. Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία εντόπισε την Πίγκριμ «σώα» περίπου τα μεσάνυκτα σε ένα γειτονικό αγρόκτημα, όπου είχε βρει νερό.

This is the SOS message that led police to find missing woman Deborah Pilgrim #bushcraft #bushskills #ifloststaywhereyouare #greatresult https://t.co/wDcruIahus pic.twitter.com/0QzekfRP4V