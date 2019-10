Ο συμβολισμός της επίσκεψης του Κιμ Γιονγκ Ουν στο ιερό βουνό της χώρας αποτελεί «οιωνό» σχεδίων του Βορειοκορεάτη ηγέτη, σύμφωνα με τους συμβούλους του.

Ειδικότερα, σύμβουλοι του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι πεπεισμένοι ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης σχεδιάζει «μια μεγαλειώδη επιχείρηση», ανέφεραν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ενώ παράλληλα μετέδωσαν εικόνες του να ιππεύει ένα λευκό άλογο στο πιο ιερό βουνό της Βόρειας Κορέας.

Στις φωτογραφίες που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA ο Κιμ εμφανίζεται να ιππεύει μόνος ένα μεγάλο, λευκό άλογο μέσα σε χιονισμένα λιβάδια και δάση στο όρος Παέκτου, την πνευματική γενέτειρα της δυναστείας των Κιμ.



«Η πορεία του με άλογο στο όρος Παέκτου είναι ένα σημαντικό γεγονός βαρύνουσας σημασίας για την ιστορία της κορεατικής επανάστασης», τόνισε το KCNA.

Defiant message: Kim Jong Un rides a white horse on North Korea's most sacred mountain https://t.co/Q0K4YA2Wkn via @joshjonsmith pic.twitter.com/GszlyCwlEv

«Αφού έγιναν μάρτυρες των μεγάλων στιγμών περισυλλογής του πάνω στο όρος Παέκτου, όλοι οι αξιωματούχοι που τον συνόδευαν είναι πεπεισμένοι (...) ότι θα πραγματοποιηθεί μια μεγαλειώδης επιχείρηση η οποία θα προκαλέσει ξανά θαυμασμό στον κόσμο και θα κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός στην κορεατική επανάσταση», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο τι ενδέχεται να περιλαμβάνει η επιχείρηση, όμως ο Κιμ έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν το ιερό αυτό βουνό προτού προχωρήσει σε μεγάλα εγχειρήματα.

N. Korean state media KCNA releases photos of leader Kim Jong Un riding a white horse on Mount Paektu

Even socialists & liberals have nice horses. Here's one riding in the snow. #cdnpoli #canpoli @realDonaldTrump @HillaryClinton @JoeBiden @DNC @JustinTrudeau @theJagmeetSingh pic.twitter.com/LXhsJM0aYY