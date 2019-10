Η Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε στοχευμένες κυρώσεις σε τρεις υπουργούς της Τουρκίας με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε και αξίωσε η Άγκυρα να «τερματίσει αμέσως την επίθεσή της» εναντίον των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία», γνωστοποίησε η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να «τερματίσει την εισβολή» των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και να κηρύξει «άμεσα κατάπαυση του πυρός» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, γνωστοποίησε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς.

Ο Τραμπ προέτρεψε κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης τον Ερντογάν να αρχίσει «διαπραγματεύσεις με τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία», ανέφερε ο Πενς, ο οποίος διευκρίνισε ότι θα ταξιδέψει προσεχώς στην Τουρκία κατ' εντολή του 45ου προέδρου των ΗΠΑ. «Ο πρόεδρος ήταν πολύ αυστηρός με τον πρόεδρο Ερντογάν», διαβεβαίωσε ο Πενς. «Οι ΗΠΑ δεν έδωσαν πράσινο φως στην Τουρκία να εισβάλει στη Συρία», είπε εξάλλου ο αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς ο Λευκός Οίκος δέχεται ολοένα σκληρότερες επικρίσεις για τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα και για το ότι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή επιχειρήσεων αναδιπλώθηκαν.

