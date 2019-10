Όταν ένας αστυνομικός στο Λος Άντζελες σταμάτησε για να μαγνητοσκοπήσει μία άστεγη γυναίκα να τραγουδά όπερα σε έναν σταθμό του μετρό, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το συγκεκριμένο βίντεο θα γινόταν viral.



Η 52χρονη Έμιλι Ζαμούρκα φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε ο αστυνομικός να τραγουδά το «O Mio Babbino Caro» του Πουτσίνι.



Το αστυνομικό τμήμα του Λ. Άντζελες δημοσίευσε στο Twitter το βίντεο το οποίο ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές με την φωνή της 52χρονης γυναίκας να γοητεύει τους χρήστες.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX