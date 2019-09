Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία η διαφημιστική μπροσούρα της ταξιδιωτικής εταιρείας Saga, στην οποία διαφημίζονταν μία κρουαζιέρα «μόνο για Βρετανούς».

Η εταιρεία αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη ύστερα από τον σάλο που προκλήθηκε. Ο Anthony Bale, καθηγητής πανεπιστημίου, έγραψε στο Twitter πως η μητέρα του εξοργίστηκε όταν έφθασε στα χέρια της το περιοδικό στο εξώφυλλο του οποίου υπήρχε η διαφημιστική καταχώρηση. Η λεζάντας της φωτογραφίας έγραφε, «Μόνο για Βρετανούς. Μόνο για ενήλικες. Μόνο για ηλικίας άνω των 50».

Outraged phonecall from my mother: she was shocked to receive @SagaUK brochure advertising cruises “exclusively for Brits.” She asked me why they would say this & if it’s legal. 🤷🏽‍♂️ (Also, in terms of grammar pedantry, “Exclusively Adult Only” + “For Over 50’s” is distressing) pic.twitter.com/3giXg5iybD

Η μητέρα του, συνταξιούχος 75 ετών, του τηλεφώνησε έξαλλη, όταν είδε το περιοδικό και τον ρώτησε για ποιο λόγο επέλεξαν αυτή τη φράση και το αν μία κρουαζιέρα «αποκλειστικά για Βρετανούς» είναι νόμιμη.

Η 75χρονη Ruth Bale δηλώνει σοκαρισμένη από τη διαφήμιση. Νομίζω πως είναι μια θλιβερή εξέλιξη, ότι το βλέπουν σαν ένα πλεονέκτημα που αξίζει να διαφημιστεί, πως θα θες να πας κρουαζιέρα αποκλειστικά μαζί με ανθρώπους μίας εθνικότητας. Είναι απαίσιο πως θεωρείται κάτι που είναι αποδεκτό να ειπωθεί. Είναι διαφορετικά από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν», λέει στον Guardian.

Η φωτογραφία που ανέβασε ο Βale έγινε viral στη Βρετανία και προκάλεσε αντιδράσεις. «Ως Βρετανός, ηλικίας άνω των 50 που δεν έχει παιδιά, υποτίθεται πως είμαι ακριβώς ο τύπος ανθρώπου στον οποίον απευθύνεται η διαφήμιση. Προτιμώ να κάνω ευθανασία, παρά να πεθάνω από βαρεμάρα σε μια κρουαζιέρα της Saga. Μάρκετινγκ του Brexit για Άγγλους ρατσιστές της μεσαίας τάξης», έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

H Saga τελικά ζήτησε συγγνώμη λέγοντας πως η ευθύνη βαραίνει την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται την cruise.co.uk και επιμένοντας πως άνθρωποι οποιασδήποτε εθνικότητας, ηλικίας άνω των 50, είναι καλοδεχούμενοι στις κρουαζιέρες της.

This is not a Saga brochure. Our partners at https://t.co/cMByEGL4cj are extremely sorry for any offence the inaccuracy in their leaflet may have caused. Saga cruises all depart from the UK but we welcome anybody, of any nationality, over the age of 50 on our cruises.