Την απελευθέρωση του ηθοποιού Πάβελ Ουστίνοφ που συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, ζήτησε την Τετάρτη η εισαγγελία μετά τη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε υπέρ του.

Ο 23χρονος Πάβελ Ουστίνοφ καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε φυλάκιση 3,5 ετών για βιαιοπραγία κατά των δυνάμεων της τάξης. Ο ίδιος δηλώνει αθώος, σημειώνοντας ότι ούτε καν συμμετείχε στη διαδήλωση που γινόταν χωρίς την έγκριση των αρχών και κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη αυτό το καλοκαίρι και ότι περίμενε απλώς έναν φίλο του μπροστά σε έναν σταθμό του μετρό.

Actor Pavel Ustinov to have his case reviewed following public outcry https://t.co/qL77NXbKsb