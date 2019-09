Σε επιφυλακή βρίσκονται σήμερα οι αρχές στις Βερμούδες, καθώς πλησιάζει ο ισχυρός κυκλώνας Ουμπέρτο, κατηγόριας 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ - Σίμσον.

Ο κυκλώνας συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές και, στις 11μ.μ (ώρα Ελλάδας), βρισκόταν σε απόσταση 225 χιλιομέτρων δυτικά των Βερμούδων, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 195 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Αναμένεται να πλήξει το μικρό βρετανικό αρχιπέλαγος γύρω στις 8μ.μ τοπική ώρα (3 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας). «Δεν αναμένουμε σημαντικές υλικές ζημιές. Ο κυκλώνας περνάει ξυστά από εμάς» δήλωσε ο Στιβ Κόσαμ, ο συντονιστής των επιχειρήσεων για τις φυσικές καταστροφές στις Βερμούδες, ο οποίος προειδοποίησε ότι «ορισμένες περιοχές ενδέχεται να πληγούν περισσότερο σε σχέση με άλλες», όπως γράφει η τοπική εφημερίδα The Royal Gazette.

