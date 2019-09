Τουλάχιστον 27 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε ισλαμικό σχολείο στη Λιβερία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Τα παιδιά μελετούσαν το Κοράνι όταν ξέσπασε η φωτιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μόουζες Κάρτερ. Πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρολογικό πρόβλημα και ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Ο ίδιος είχε αρχικά ανακοινώσει ότι 30 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, αναθεωρώντας στη συνέχεια τον απολογισμό σε 27 νεκρούς. Δύο επιζώντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Κάρτερ.

Η φωτιά ξέσπασε αργά χθες σε προάστιο της πρωτεύουσας Μονρόβια, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος της χώρας Zoρζ Γουεά. «Οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες των παιδιών που πέθαναν χθες βράδυ στο Πέινεσβιλ Σίτι», δήλωσε ο Γουεά. «Είναι μια δύσκολη ώρα για τις οικογένειες των θυμάτων και για όλους στη Λιβερία».

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved