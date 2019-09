Ένα αυτοκίνητο έσπασε την πόρτα και εισέβαλε στο λόμπι του ξενοδοχείου Trump Plaza, ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην κομητεία Γουέστσεστερ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξε ένας τραυματισμός ανθρώπου που ήταν στο λόμπι, ενώ τα τοπικά μίντια κάνουν λόγο για ακόμα έναν τραυματία.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra