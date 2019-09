Ο Ιταλός καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Καστελάν, μια χρυσή λεκάνη τουαλέτας του οποίου κλάπηκε το Σάββατο από το ανάκτορο Μπλένιμ της Βρετανίας, ελπίζει οι δράστες να είναι οι σύγχρονοι «Ρομπέν των Δασών».

Το γλυπτό, που τιτλοφορείται «Αμερική», είναι από μασίφ χρυσό 18 καρατίων και η αξία του εκτιμάται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει λεκάνη, κάθισμα και καζανάκι και είναι απολύτως λειτουργική. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε ίχνος της.

«Στην αρχή, όταν με ξύπνησαν (...) με την είδηση αυτή, νόμιζα ότι μου κάνουν φάρσα: ποιος είναι τόσο βλάκας για να κλέβει τουαλέτες; Για μια στιγμή είχα ξεχάσει ότι ήταν χρυσή», σχολίασε ο καλλιτέχνης σε email που στάλθηκε στη New York Times. «Θέλω να είμαι θετικός και να πιστεύω ότι αυτή η κλοπή είναι κάποιου είδους ενέργεια εμπνευσμένη από τον Ρομπέν των Δασών», πρόσθεσε.

**OFFICIAL STATEMENT**



Following the Thames Valley Police statement we can confirm ‘America’, the art piece by Maurizio Cattelan has been stolen in the early hours of this morning.



We are saddened by this extraordinary event, but also relieved no-one was hurt.